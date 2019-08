Goese Manda Heddema terug in boekenpanel van De Wereld Draait Door

Het vierkoppige panel bespreekt in het populaire tv-programma maandelijks nieuwe boeken. De afgelopen tijd ging een panel steeds twee jaar mee. Nu wordt al na één jaar afscheid genomen van onder anderen Margreet de Haan, eigenaresse van boekhandel 't Spui in Vlissingen. Het programma kiest vanwege het jubileumjaar - het gaat om de vijftiende jaargang - voor een panel met oude bekenden.

Zeer vereerd

Heddema, eigenaresse van De Koperen Tuin in Goes, zat van 2016 tot 2018 al in het panel. Ze zegt ‘zeer vereerd’ te zijn dat ze mag terugkomen. Opvallend is dat ze haar dochter Iris Meijer opvolgt - de Amsterdamse zat afgelopen jaar in het panel. ,,Ik heb haar wel eerst even gebeld voordat ik een besluit nam”, vertelt Heddema. ,,Ze vindt het jammer dat ze ermee moet stoppen, maar zei wel: als er dan toch iemand het overneemt, moet jij het maar zijn.”