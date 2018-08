Goese loverboy (22) had nu niet vrij mogen zijn

De Goesenaar kreeg in totaal vier jaar cel in twee verschillende zaken. Beide draaiden om het in de prostitutie brengen van een minderjarig meisje. Toen hij tweederde van zijn straf in de ene zaak erop had zitten, werd hij vervroegd in vrijheid gesteld. Dat is op zich niet ongewoon. Maar omdat er nog hoger beroep liep in die zaak, had dat niet gemogen.

Wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft, heeft de man in elk geval nog lang niet genoeg gezeten. Het eiste gisteren voor het hof in Den Bosch zes jaar cel tegen de man in beide prostitutiezaken.

Het toen 17-jarige meisje uit Vlissingen werd november 2014 gevonden in een huis in Middelburg. De week ervoor bracht de 22-jarige Goesenaar haar samen met een vrouwelijke medeverdachte naar een chalet op camping Stelleplas in Heinkenszand. Daar werden foto's van het meisje gemaakt en werd een advertentie opgesteld. Ook zouden de Goesenaar, zijn vrouwelijke medeverdachte en een mannelijke medeverdachte daar afspraken hebben gemaakt over de verdeling van de opbrengst.

Het meisje had tenminste veertien klanten. Ook zij moesten zich eind 2016 voor de Middelburgse rechtbank verantwoorden.

De 22-jarige Goesenaar durfde gisteren niet voor het hof te verschijnen, bang dat hij zou worden vastgezet. Zijn advocaat Maarten Pijnenburg was er wel. Volgens de raadsman was zijn cliënt er niet bij toen op Stelleplas over prostitutie werd gesproken. Dat zou ook blijken uit verklaringen die de vrouwelijke medeverdachte in hoger beroep heeft afgelegd. Haar verklaringen hebben volgens Pijnenburg 'de bodem onder het bewijs weggeslagen'.

De 29-jarige mannelijke medeverdachte uit Arnhem heeft zijn hoger beroep ingetrokken. Dat vertelde zijn advocate gisteren bij het hof. Hij kreeg eind 2016 vier jaar cel.