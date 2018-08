Goese kliniek wil met nieuwe arts toonaangevend worden in Nederland

GOES - Albert van den Brink, een autoriteit op het gebied van hyperbare geneeskunde, verbindt zich fulltime aan het Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie (MCHZ) in Goes. ,,Hij is een enorme aanwinst'', zegt directeur Maarten van Tol.

Het MCHZ is als zelfstandige kliniek gevestigd in ziekenhuis ADRZ in Goes. ,,We hebben de ambitie om op termijn het toonaangevende centrum voor hyperbare geneeskunde in Nederland te worden'', zegt Van Tol. De komst van Van den Brink past in dat streven. Hij verruilt zijn baan als hoofd van de afdeling hyperbare geneeskunde van het AMC in Amsterdam voor de functie in Goes.

Bij hyperbare geneeskunde ondergaan patiënten een behandeling in een zogeheten hyperbare kamer, waar ze via een mondkapje honderd procent zuurstof krijgen toegediend. Daarmee kunnen bijvoorbeeld wonden sneller genezen of pijnklachten afnemen. Ook onder meer duikslachtoffers en mensen die te maken hebben met een vergiftiging door koolmonoxide kunnen baat hebben bij de behandeling. Het centrum in Goes is sinds kort de plek waar slachtoffers van duikongevallen in heel het land naartoe komen.

Van den Brink is gespecialiseerd in onder meer radiatieschade. Dat is schade aan het lichaam als gevolg van bestralingen. Voor deze patiënten kan behandeling in de hyperbare kamer veel soelaas bieden. De nieuwe man zal zich in Goes ook bezighouden met onderzoekstrajecten die op korte termijn worden gestart.