Goese dj steunt politieke partij Johan Vlemmix: ‘Stem entertainers laten horen in de politiek’

Volgens zijn agenda zou Goesenaar Willem Jansen als Party DJ W nu plaatjes aan het draaien zijn in de sneeuw. Maar in maart viel alles stil in zijn branche. In plaats van feestmuziek te draaien voor wintersporters helpt Jansen Vlemmix om DFP een plaats op het stemformulier te bezorgen. Hij staat als Zeeuwse vrijwilliger op de website en helpt bij het verzamelen van de nodige ondersteuningsverklaringen die nodig zijn om mee te mogen doen aan de verkiezingen.