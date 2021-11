Goes wil perceel van afgebrande Renault-garage graag zelf hebben: dat kost 1,9 miljoen euro

De voormalige Renault-garage stond al jaren te verpauperen toen hij afgelopen mei in vlammen opging. Korte tijd later werd bekend dat de nieuwe eigenaren van het terrein er appartementen wilden bouwen. Dat was niet direct de bestemming die de gemeente voor ogen had voor het perceel. In het verleden is meermaals de optie voorbij gekomen om er een parkeerterrein aan te leggen voor zowel bezoekers van de woonboulevard als de binnenstad. Op de Kavel Pik zijn tenslotte veel parkeerplekken verloren gegaan. En met het voltooien van de ringbaan zal in de toekomst nog meer parkeerruimte in het Marconigebied verdwijnen.