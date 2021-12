Goes’ stel vrijgesproken van seksueel misbruik gehandicapte buurvrouw: ‘wel overwicht, maar geen bewijs’

MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft J.H. (72) en P. de W. (65) uit Goes woensdag vrijgesproken van seksueel misbruik van hun gehandicapte buurvrouw.

,,Het is goed mogelijk dat ze het niet heeft gewild’’, zei de rechter over de vrouw. ,,En dat ze er in haar beleving toe werd gedwongen, maar het blijkt niet uit het dossier.’’ Tegen H. en De W. was twee weken geleden door het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk, geëist.

Als bewoners van een wooncomplex in Goes bouwden H. en De W. tussen 2013 en 2019 een hechte band op met hun buurvrouw. De drie werden intiem met elkaar. H, die bij de jongere vrouw over de vloer kwam om klusjes uit te voeren, gaf twee weken geleden toe hij dat ze samen seks hadden gehad, De W. bevestigde dat ze met haar buurvrouw in bad had gezeten. Beiden verklaarden dat ze hun buurvrouw geen moment onder druk hadden gezet. Een zus van de kwetsbare buurvrouw zag dat anders. Ze noemde het Goese stel in de rechtszaal ‘wolven in schaapskleding’.

Volgens de rechtbank is bewezen dat zowel H. als De W. seksuele handelingen met de buurvrouw heeft gepleegd, maar ontbreekt hard bewijs om te spreken van verkrachting of aanranding. ,,Gezien het grote leeftijdsverschil, ziekte, lichamelijke handicap en lage IQ van de buurvrouw was er sprake van een overwicht van De W. en H.’’, vond de rechter. ,,Maar het kan niet bewezen worden dat er sprake was van een psychische druk of afhankelijkheidsrelatie.’’

Het Openbaar Ministerie heeft twee weken de tijd om hoger beroep aan te tekenen.