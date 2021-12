Goes is weer de economische toplocatie van Zeeland, Hulst bungelt onderaan

Bouwt het Zeeuwse Hillebrand straks de nieuwe Van Brienen­oord­brug?

VLISSINGEN - Bouwt constructiebedrijf Hillebrand straks de nieuwe Van Brienenoordbrug in Rotterdam of Merwedebrug bij Gorinchem? Sinds de volle dochter van ASK Romein Staalbouw is verhuisd van Middelburg naar enorme hallen in Vlissingen-Oost kan het ook heel grote bruggen bouwen. ,,We kunnen nu meespelen in het topsegment.”

