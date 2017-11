'Goes faalt bij voorkomen fraude'

Integer handelen

De rechtbank stelt nadrukkelijk dat de gemeente Goes wel heel erg laks was als het ging om het voorkomen van fraude. In het vonnis merken de rechters op dat in 2011 ook al een Goese ambtenaar is veroordeeld voor langdurige en grootschalige fraude. Destijds stelden de rechters al vast dat de interne financiële controle ernstig tekortschoot. De rechtbank: ,,Thans is opnieuw bij de gemeente Goes gefraudeerd en is deze fraude opnieuw pas door een derde aan het licht gekomen. Kennelijk heeft de gemeente geen of onvoldoende lering getrokken uit de eerdere fraudezaak."