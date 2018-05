Goes en Yerseke schrappen avondvierdaagse vanwege weersvoorspellingen

UpdateGOES – De avondvierdaagsen in Goes en Yerseke gaan vanavond niet door. De organisaties hebben besloten de tweede avond af te blazen vanwege de weersvoorspellingen.

Het KNMI heeft voor Zeeland en diverse andere provincies code oranje afgegeven vanwege zware onweersbuien. Daarbij kan plaatselijk veel hagel en regen vallen. „Je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen, dan achteraf zeggen: hadden we maar”, zegt Jan Pik, voorzitter van de Stichting Fruitwandeltochten Goes. Via de basisscholen en sociale media probeert de organisatie zo veel mogelijk van de achthonderd deelnemers te bereiken. Een inhaalavond komt er niet, laat Pik weten. „Dit is overmacht, dus de lopers krijgen hun medaille deze keer na drie avonden lopen.”

Vooralsnog zijn Goes en Yerseke de enige plaatsen waar de avondvierdaagse niet doorgaat. In onder meer Borssele, Kapelle, Kruiningen, Oudelande en Rilland besluiten ze aan het eind van de middag of de avondvierdaagse doorgaat.

Zeeuws-Vlaanderen

Organisatoren van de Avondvierdaagsen in Zeeuws-Vlaanderen laten zich niet gek maken door de weersverwachtingen voor vanavond.

Stuk voor stuk laten ze weten onder meer buienradar goed te volgen en dan rond 18.00 uur te beslissen of het weer het toelaat de wandeltochten veilig te kunnen houden. Regen is het probleem niet, onweer wel. Dat is te gevaarlijk.