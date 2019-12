Goes en Middelburg zijn dit jaar sterk gegroeid

Zeeland vergrijst sterk, maar ontgroent nauwelijks

18:37 VLISSINGEN - De jaren tien van deze eeuw zijn een periode geweest waarin de vergrijzing sterk is toegenomen in Zeeland. Net als tien jaar geleden is Zeeland de provincie met het grootste aandeel 65-plussers. De vergrijzing ging niet gepaard met ‘ontgroening’. Het aandeel 20-minners in de Zeeuwse bevolking bleef nagenoeg gelijk.