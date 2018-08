Goederentreinen stilgezet op Sloelijn: 'gaslucht' blijkt mestgeur

Borstbeeld herenigt Roosevelts in Middelburg

19:07 MIDDELBURG - De Roosevelts zijn herenigd. In de Kapittelzaal van de Abdij in Middelburg (in gebruik als bibliotheek van het Roosevelt Institute for American Studies) stond al een borstbeeld van Franklin D. Roosevelt. Maandagmiddag werd ook een buste van zijn echtgenote Eleanor Roosevelt onthuld.