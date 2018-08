Goederentrein maakt opmars in Zeeland

TERNEUZEN - In 2020 moet 15 procent van de goederen per trein de havens van North Sea Port verlaten. Nu is dat 11 procent.

Het aantal goederentreinen op de Zeeuwse lijn is de afgelopen tien jaar licht gestegen, in lijn met maandag gepresenteerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Landelijk is sprake van een toename van 1,2 procent in tien jaar tijd. Vorig jaar ging 41 miljoen ton goederen per spoor de grens over.

Ruim 5100 goederentreinen doen jaarlijks Zeeland aan. Voor de provincie is dat zo'n 6 procent van het totale transport. Het gehele havengebied van North Sea Port - Zeeland en Gent - komt op 11 procent. Over twee jaar moet dat minimaal 15 procent zijn. Vervoer per trein is beter voor het milieu en voorkomt files op de weg.

Faillissementen

Het ging achteruit en weer vooruit met het goederentransport per spoor. De faillissementen van aluminiumbedrijf Zalco (2011) en fosforproducent Thermphos (2012) zorgden voor een dip. In 2015 was er herstel. Vopak in Vlissingen breidde de tankterminal uit. De capaciteit steeg van bijna 132.000 naar 169.000 kubieke meter gas, wat leidt tot extra spoortransporten. Deels gaat het gas in tankwagons naar afnemers in Duitsland en alpenlanden.

Voedsel

Sinds 2016 rijdt ook een spoorshuttle van de Belgische spooroperator B-Logistics tussen Vlissingen en het Europese achterland, Frankrijk en Zwitserland in het bijzonder. Daarnaast heeft Vlissingen zich ontpopt tot scharnierpunt in het spoortransport van vers voedsel. De bananentrafiek bijvoorbeeld schoot drie jaar terug omhoog toen Chiquita koos voor Vlissingen als West-Europese aanvoerhaven. Inmiddels is de Chiquita-trafiek verdubbeld. Een deel van de bananen gaat per trein naar Zwitserland. Ook chemische producten gaan deels per spoor naar de klant. Treinen naar Le Havre transporteren vooral chemische producten. De Franse markt is voor het railvervoer vanuit Zeeland en Gent belangrijk.

Suiker

Het havenbedrijf North Sea Port zet in op meer vervoer per spoor. In 2020 moet dat met 4 procent zijn gegroeid naar 15 procent. In Zeeland staan de aanleg van een aftakking naar Antwerpen (de Veza-bocht) en het doortrekken van de oostelijke spoorverbinding van de Axelse Vlakte naar Zelzate inmiddels op de internationale agenda. Onder meer het suikeroverslagbedrijf Zeeland Sugar Terminal op de Axelse Vlakte zit er met smart te wachten.