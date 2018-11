Goede zomer zorgt niet voor veel meer kampeerders

Ouders vechten voor herstel van Terneuzen­se Stefanie: ‘Op deze manier had ze beter kunnen sterven’

18:45 TERNEUZEN - Ten einde raad zijn ze, de ouders van Stefanie van Houcke uit Terneuzen. ,,Wat ons betreft had onze dochter beter kunnen sterven bij dat ongeluk", zegt moeder Marjo met tranen in haar ogen. ,,Dat menen we oprecht. Want dit is geen leven. Dit had Stefanie ook niet gewild.”