Goed nieuws voor Zeeuwse automobilist: Tanken fors goedkoper door dalende olieprijs

Wie zijn tank de afgelopen dagen vol gooide is het vast opgevallen, de benzineprijs is flink aan het zakken. Door het coronavirus kelderden de beurzen en stortte de olieprijs in. Dat is meteen te merken aan de pomp. Vorige maand betaalde je bij de TinQ in Middelburg, die toen het goedkoopst was in onze provincie, 1,579 euro per liter Euro95. Vandaag (dinsdag) was de prijs gezakt naar 1.509 euro, zeven cent goedkoper dus. Het goedkoopst is nu de TinQ in Kuitaart waar je vandaag 1.499 euro betaalt voor een liter.

Niet alle tankstations gaan mee in de prijzenoorlog, bij sommige Zeeuwse pompen betaal je nog meer dan 1.70 per liter. Dat is meestal langs de snelweg. Het kan dus flink schelen in de portemonnee waar je gaat tanken. Benzine is in Zeeland sowieso al flink aan de prijs. Volgens platform Alstu is Zeeland na Flevoland zelfs de duurste provincie om de tank vol te gooien. Onderzoekers noteerden begin februari een gemiddelde prijs van 1,602 euro per liter Euro 95-benzine.

Nederland is binnen Europa het duurste land voor wie Euro 95 tankt. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen loont het dan ook de moeite om in België te gaan tanken. Dat is volgens Alstu bijna 15 procent goedkoper, pakweg 14 euro per tank.