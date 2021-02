Goed nieuws voor de boeren: drempels tussen aardappelruggen worden niet verplicht

DELTA Fiber neemt Re­kam-net­werk over en versnelt glasvezel­aan­leg

1 februari MIDDELBURG - DELTA Fiber neemt de glasvezel- en coax-verbindingen over die Rekam heeft in de regio Midden-Holland. Het gaat om meer dan 50.000 aansluitingen. De overname maakt een versnelde aanleg van glasvezel in deze regio mogelijk.