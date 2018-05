Goed gevoel na Havo-examen M&O

VIDEO Maikel Harte drie keer in top 5 bij verkooprecord Zeeland Theaters

16:10 MIDDELBURG - Nog nooit verkocht Zeeland Theaters zo veel kaarten op de eerste dag van de voorverkoop: 22.467. De 'absolute hardloper' is Maikel Harte, die drie keer in de top 5 staat van best verkopende voorstellingen.