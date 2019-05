Gluren onder de waterspiegel. Dat zouden meer mensen moeten doen

De Zonneweel­de in Nieuwvliet-Bad is gekozen tot Vakantie­park van de Toekomst

21 mei NIEUWVLIET-BAD - Vakantiepark De Zonneweelde in Nieuwvliet-Bad is gekozen tot Vakantiepark van de Toekomst. Dat is vandaag bekend gemaakt op de gelijknamige vakdag in Safari resort de Beekse Bergen.