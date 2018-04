Glasaal dreigt kopje onder te gaan

Kindje van 1,5 jaar valt 8 meter diep tussen sluisdeu­ren Schelde

6:37 Een kind van 18 maanden oud is gisteren in het Belgische Wichelen omstreeks 16.10 uur zowat acht meter diep in een sluiscomplex aan de Schelde gevallen. Het was samen met zijn ouders aan het wandelen toen het naast een rooster ten val kwam en in een gat terechtkwam. Het raakte daarbij enkele metaalobstakels.