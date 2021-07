Gitarist Leo van de Ketterij (70) overleden

Van de Ketterij speelde in een reeks van Zeeuwse bands, zoals eind jaren zestig The Sky Rockets en The Flying Arrows en aan het begin van deze eeuw in Passe Partout en The Cave. In 1970 trad hij toe tot Shocking Blue, en daarna speelde hij in Minisink Townhouse. Met zijn in 2002 overleden vrouw Cindy Tamo was hij de spil van de gospelgroep L&C Band.