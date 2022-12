Gitaren voor Oekraïense dames in Kloetinge

Lezers helpen lezersElke dag verschijnen in deze krant oproepjes van lezers die op zoek zijn naar allerlei zaken. Wat is het verhaal achter deze oproepjes? Vandaag: Joos Heerebout die voor haar Oekraïense vluchtelingen in huis muziekinstrumenten zocht.

Half oktober trokken twee dames, één uit het zuiden en één uit het westen van Oekraïne, in bij Joos en haar man Gerard. ,,In het begin probeer je elkaar wat beter te leren kennen. ,,Zo kwam ook het gitaarspelen voorbij. Dat was een wens. Een berichtje naar ‘Lezers helpen Lezers’ was snel verstuurd. De volgende morgen werd er gebeld door een meneer uit Axel. Er gaat een rechtstreekse bus van Goes naar Axel, zo zei hij. Ik wachtte toch liever nog even af of er iets aangeboden werd van iets dichterbij.”

Joos had aan het eind van de middag een afspraak met iemand in Kapelle en in Biezelinge. Een vriendin kon de volgende dag een gitaar komen brengen. Gitaren in overvloed, opeens. Joos ging ook langs bij de opvang voor Oekraïners. Daar ontmoette ze Slava, een muzikant en gitaarleraar uit Odessa. Hij had twee leerlingen, maar allebei hadden ze nog geen gitaar. Nu dus wel. Joos kreeg zo’n veertien gitaren aangeboden en zegde ze niet allemaal af. ,,Mijn dochter werkt op een school in Middelharnis waar een hele klas vol Oekraïense kinderen is. Daar wilden ze ook een paar gitaren.”

Belevenissen

De dames in Kloetinge hebben ieder hun eigen kamertje waar ze veel zijn. ,,Ze eten alle maaltijden met ons mee. Wassen en drogen af. Ze zijn behulpzaam en koken ook voor ons. Altijd heerlijk. We maken samen tochtjes. Naar de Oosterschelde of de Westerschelde. Hele belevenissen, vooral voor Anastasiia die in Lviv is opgegroeid. Daar is geen zee in de buurt. Ze kon niet ophouden met fotograferen. Op de gitaar wordt geoefend, net als op het Nederlands. Bijna alle avonden een poosje Nederlandse les. Vorige week dinsdag gingen de dames naar de IND in Amsterdam. Voor een sticker in hun paspoort om te mogen werken. Ze zoeken nu actief werk. Dat gaat vast lukken.”