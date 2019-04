Girlsday: meisjes proeven aan techniek en wetenschap

Vandaag, op Girlsday, vertellen Maier en haar collega’s vijftig meisjes van Zeeuwse middelbare scholen over hun werk bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) in Yerseke. Ze willen leerlingen kennis laten maken met bèta-onderzoek. De meisjes mogen bij het NIOZ proeven van de wetenschap.

,,We laten ze experimenten doen, zoals wij ze ook doen”, vertelt Maier, die bijna klaar is met haar promotieonderzoek naar koudwaterkoralen. ,,Ze mogen micro-organismen en kleine zeedieren onderzoeken in een sedimentkern, een stukje zeebodem met water. Ze bekijken ook een druppel water. Je denkt misschien dat het alleen een druppel water is, maar als je onder de microscoop bekijkt, zie je allerlei kleine organismen, en bijvoorbeeld algen. Ze zijn de basis van alles wat leeft in het water.”