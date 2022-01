Gino Buysrogge schrijft nieuw coronalied, want ‘meneer Cor Ona’ is nog steeds niet weg

poll Of het nu duur is of duurder: die benzine­tank moet toch vol

VLISSINGEN - Het is een schamele troost voor de Nederlandse autobezitters: we staan, met een gemiddelde van 1,95 euro per liter nog nét niet boven aan in de lijst van landen waar de benzine het duurst is. Die twijfelachtige eer komt toe aan Hongkong: 2,17 euro per liter.

29 december