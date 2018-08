Giga stroomstoring in Brabant opgelost, treinverkeer hervat

Enkele tienduizenden huishoudens in het midden van Brabant hebben vanochtend ruim een uur zonder stroom gezeten. Op veel straten deden de verkeerslichten het niet meer. Netbeheerder Enexis sprak van een 'gigantische storing'.

De stroomstoring begon om 08.08 uur in Tilburg en Boxtel. Binnen een half uur was de stroomvoorziening in Boxtel hersteld en om 09.17 uur had iedereen weer elektriciteit, aldus de netbeheerders Enexis en Tennet.

Een technische storing op het hoogspanningsstation in Tilburg-Noord was de oorzaak van het probleem, laat Tennet weten. De storing is omzeild, aldus een woordvoerder. Tennet doet nog nader onderzoek naar de exacte oorzaak.

Agenten

Er kwamen ook meldingen uit onder meer Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Goire, Gilze en Rijen, Moergestel, Kaatsheuvel en Helvoirt. Ook de kleinere dorpen hadden last van de storing.



De stroomstoring veroorzaakte veel hinder in de ochtendspits. Tussen Tilburg, Eindhoven en Den Bosch was geen of nauwelijks treinverkeer mogelijk. Inmiddels wordt het treinverkeer weer hervat.

Chaos

Verkeerslichten werkten niet, waardoor ook op de weg een chaos ontstond. Agenten stonden op straat om het verkeer veilig over drukke kruispunten te laten passeren. De twee ziekenhuizen in Tilburg schakelden automatisch over op noodstroom maar moesten de eerste operaties en spreekuren uitstellen.

Op meerdere plaatsen in het getroffen gebied kwamen mensen vast te zitten in een lift. De brandweer kreeg tientallen telefoontjes van liftopsluitingen. Op sommige plaatsen konden mensen worden geholpen, maar de veiligheidsregio kon niet alles aan. De politie drukte mensen op het hart alleen 112 te bellen bij levensbedreigende situaties.

Op sociale media werden massaal liften aangeboden om gestrande reizigers te helpen. Ook attractiepark De Efteling werd getroffen en adviseerde om voorlopig niet te komen. Inmiddels worden de attracties opgestart. ,,Maar het park gaat misschien wat later open", laat het pretpark weten via Twitter.

De internetpagina van Enexis raakte door het vele bezoek overbelast.