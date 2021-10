GGD ziet kantelpunt: ook meer Zeeuwen positief getest

Van 4 tot en met 10 oktober lieten 3.098 mensen zich testen bij de GGD Zeeland. Dat zijn er 268 meer dan in de voorgaande week. Net als in de rest van het land lopen de aantallen in Zeeland op. ,,De besmettingen stijgen in alle leeftijdsgroepen. Dit komt overeen met het landelijk beeld”, aldus de GGD Zeeland. De toename is volgens de GGD waarschijnlijk ‘een gecombineerd effect van de versoepelingen van 25 september en het intrede doen van de herfst’.