GGD: ‘Zeeuws bevolkingsonderzoek PFAS heeft geen meerwaarde’

GOES - Een regionaal gezondheidsonderzoek naar PFAS in Zeeland heeft geen meerwaarde, stelt een landelijk expertteam. De GGD Zeeland neemt het advies over.

,,We kunnen de deelnemers van een bevolkingsonderzoek niet vertellen wat de uitkomst voor hen persoonlijk betekent en er bestaat geen mogelijkheid om de aangetoonde PFAS-waarden te verlagen. Op deze manier levert het resultaat van dit onderzoek geen bijdrage aan de volksgezondheid”, aldus directeur Publieke Gezondheidszorg Joke Gaemers van de GGD Zeeland.

De GGD Zeeland had het landelijk expertteam om advies gevraagd. ,,Het expertteam raadt een regionaal gezondheidsonderzoek naar PFAS af, omdat het niet bijdraagt aan een betere gezondheidszorg. Zij stellen in het advies dat de uitkomsten niets zeggen over de oorzaak (blootstellingsbron) of het gevolg (mogelijke gezondheidseffecten)”, aldus de GGD Zeeland in een persverklaring.

Het expertteam ziet wel brood in een ‘een landelijk meerjarig onderzoek met specifieke aandacht voor met PFAS vervuilde gebieden’. De GGD Zeeland is beschikbaar mee te adviseren in een landelijk onderzoek en pleit voor specifieke aandacht voor de Westerschelde.

Vragen blijven

,,Bij een regionaal bevolkingsonderzoek blijven mensen met vragen zitten, omdat de PFAS-concentraties in het bloed niet aan een (lokale) bron, gezondheidseffect of maatregel te verbinden zijn. GGD Zeeland sluit zich bij deze conclusie van het expertteam aan", aldus de GGD Zeeland

Vanuit verschillende gemeenten rond de Westerschelde is de afgelopen maanden aangedrongen naar een onderzoek naar de PFAS-concentraties in het bloed van omwonenden. Ook PFAS-deskundige professor Jacob de Boer zei onlangs nog een beperkte steekproef zinvol te vinden.

Directeur Publieke Gezondheidszorg Gaemers zegt de zorgen die er leven te begrijpen. ,,We onderschatten zeker de consequenties niet van zorgen en stress op het welzijn en de gezondheid van omwonenden. Het is echter een complex vraagstuk dat verder gaat dan het wel of niet doen van bevolkingsonderzoek. Regionaal onderzoek zal de zorgen of ongerustheid niet weg kunnen nemen”, aldus Gaemers.

Wel een landelijk onderzoek

Een breed meerjarig landelijk gezondheidsonderzoek beveelt het expertteam wel aan. ,,Hiermee kan een relatie worden gelegd tussen blootstellingsbronnen, bloedwaarden en gezondheidseffecten. Die relatie kan niet worden vastgesteld met kleinschalig onderzoek in een gebied met variabele concentraties in de omgeving”, stelt dr. Sjaak de Gouw, voorzitter van het landelijk expertteam. Hierin zitten deskundigen op het gebied van milieu-epidemiologie, toxicologie, medische milieukunde en gezondheidsonderzoek na rampen en (milieu)incidenten.

De GGD Zeeland onderstreept het belang van het dichtdraaien van de PFAS-kraan. De GGD herhaalt het advies om geen zelf gevangen vis en garnalen te eten uit de Westerschelde, de consumptie van zelf geraapte mosselen en oesters uit de Westerschelde te beperken tot niet meer dan tien keer per jaar en zelf gesneden lamsoor met matete eten.