GGD Zeeland stapt over van grote priklocaties op mobiele units en tijdelijke vaccinatieplaatsen

Het Jong Ajax van de dans komt naar Veere: ‘Bij een eerste kennisma­king nemen we niet altijd een première mee’

16 september VEERE - Alsof het beloftenteam van Ajax voor de eerste keer in Zeeland komt voetballen. Zo voelt voor dansliefhebbers de komst van NDT2 naar de Grote Kerk in Veere. ,,We hoorden over de ongelofelijk mooie kerk en de evenementen die daar plaatsvinden”, zegt artistiek leider Emily Molnar van het Nederlands Dans Theater. ,,Dus hebben we contact gezocht.”