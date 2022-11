GGD Zeeland prikt nu ook zonder afspraak en binnenkort op meer locaties

,,Nee, voor vijf priklocaties hoeft dat niet meer. GGD Zeeland heeft de deuren opengezet in Goes, Vlissingen en Terneuzen, en sinds vandaag ook in Zierikzee en in de Stadsschouwburg in Middelburg. Iedereen van 12 jaar en ouder kan daar nu zonder afspraak langskomen voor een herhaalprik tegen corona. Het is dus niet meer nodig om een afspraak te maken voor de herhaalprik op deze vijf vaste vaccinatielocaties. Maar dat mag wél, Bijvoorbeeld als het halen van een prik op een bepaald tijdstip beter in je agenda past. Voor locaties en openingstijden kun je kijken op www.ggdzeelandprikt.nl. Voor een afspraak kun je bellen met de GGD Zeeland.”