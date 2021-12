GGD Zeeland opent afsprakenlijn boosterprik voor Zeeuwse 70-plussers

Voor veel ouderen hebben moeite met het maken van een afspraak via internet of het bereiken van de landelijke afsprakenlijn. Vandaar dat besloten is een Zeeuwse afsprakenlijn in het leven te roepen, uitsluitend voor 70-plussers die in de provincie Zeeland wonen . De afsprakenlijn is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Op 24 december en 31 december kan tot 16.00 uur gebeld worden.