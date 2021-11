GGD Zeeland: meeste besmettingen onder kinderen

Afgelopen week kregen 4054 inwoners van Zeeland te horen dat ze een coronabesmetting hadden opgelopen. Dat is 45 procent meer dan in de week daarvoor. De GGD nam met 20.495 testen af, 32 procent meer dan de voorgaande week.

,,In alle leeftijdsgroepen nam het aantal positieve testen toe, maar met name onder kinderen. Het hoogste aantal meldingen werd geregistreerd bij zeven- tot en met elfjarigen”, aldus GGD Zeeland. In de rest van het land zien GGD’en een vergelijkbaar beeld.

De infectiegraad in Zeeland ligt flink boven het landelijk gemiddeld. Alleen de regio’s Zuid-Holland-Zuid en Limburg-Zuid hebben naar verhouding meer besmettingen. Wat ziekenhuisopnames betreft schommelt Zeeland rond het landelijk gemiddelde.

Bijzonder druk

Op de testlocaties is het bijzonder druk. De afgelopen week nam de GGD Zeeland meer testen af dan in de hele maand oktober. Sinds het begin van de pandemie heeft de GGD 423.645 coronatesten gedaan.

De meeste besmettingen, in de week van 15 tot en met 21 november, waren in de gemeente Terneuzen 563 (319). Het aantal positief geteste inwoners in de andere gemeenten: Goes 473 (314), Middelburg 450 (340), Vlissingen 409 (265), Tholen 347 (218), Hulst 345 (292), Schouwen-Duiveland 278 (180), Veere 254 (162), Borsele 252 (197), Reimerswaal 232 (261), Sluis 231 (122), Kapelle 152 (97), en Noord-Beveland 68 (27).

Net als vorige week was Reimerswaal de enige Zeeuwse gemeente waar minder inwoners positief getest werden dan in de voorafgaande week. Op de landelijke lijst van besmettingscijfers per week, naar verhouding tot het aantal inwoners, is Reimerswaal gezakt een plek 71 (stand 23 november). Vier Zeeuwse gemeenten staan in de top 25: Goes (16), Tholen (17), Kapelle (23) en Hulst (24).

Meer ziekenhuisopnames

Het RIVM heeft van vorige week maandag tot en met zondag 47 ziekenhuisopnames gemeld van Zeeuwen. Dat zijn 10 mensen meer dan de voorafgaande week. De gemeenten Goes en Vlissingen (beide 8 patiënten), Terneuzen (6) en Hulst (5) telden de meeste inwoners die voor behandeling naar het ziekenhuis moesten. Er zijn vorige week 3 overlijdens gemeld.