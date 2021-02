GGD Zeeland: Meer testen én meer besmettingen

GOES - Het aantal positief geteste Zeeuwen is vorige week toegenomen tot 587. Vorige week waren dat er 482. Dat meldt de GGD Zeeland.

In de GGD teststraten werden in de periode van 15 tot 21 februari 5255 testen gedaan, dat zijn er ruim duizend meer dan in de voorgaande week.

In de gemeente Middelburg verdubbelde het aantal positief geteste inwoners bijna: van 66 naar 127. Daarna volgt Vlissingen met 97 vastgestelde besmettingen (voorgaande week 86) en dan komen Goes met 66 positief geteste inwoners (was 51), Veere 57 (56), Terneuzen 51 (31), Reimerswaal 36 (31), Borsele 30 (31), Schouwen-Duiveland 29 (30), Tholen 26 (30), Hulst 22 (23), Noord-Beveland 17 (9), Kapelle 15 (28) en Sluis 14 (10)

Landelijk staat Zeeland in de middenmoot. Het aantal besmettingen ligt in Zeeland iets onder het landelijk gemiddelde. De besmettingsgraad was volgens de cijfers van het RIVM vorige week nagenoeg gelijk aan die in de naburige GGD-regio's Rotterdam-Rijnmond en West-Brabant.

Vaccinaties

In de twee vaccinatielocaties van de GGD Zeeland in Goes en Terneuzen zijn de afgelopen week in totaal 5845 mensen gevaccineerd. Daardoor stond de teller op 21 februari op prikken. In dit getal zijn de vaccinaties door de huisartsen en in zorginstellingen niet inbegrepen.

Inmiddels is begonnen met het toedienen van de tweede vaccinatie bij zorgmedewerkers van verpleeghuizen die in januari de eerst prik hebben gekregen. Verder hoopt de GGD binnenkort te beginnen met vaccineren van medewerkers in de thuiszorg.

Maandag 1 maart opent de GGD Zeeland een derde vaccinatiestraat in de provincie. Die wordt ingericht in Studio A58 in Middelburg. Later zal er ook nog een vaccinatiestraat in Zierikzee komen.