GGD Zeeland is klaar voor het geven van eventuele derde prik

Momenteel bereidt de GGD verschillende scenario’s voor. Want afhankelijk van de vraag of een derde prik moet worden gegeven en wie er dan een krijgt, moet de GGD locaties inrichten en mensen inschakelen. Veel is nog onzeker. Allereerst moet de Gezondheidsraad een advies geven; het finale besluit is aan het kabinet. De GGD houdt met alle scenario’s rekening, zegt woordvoerder Lotte Rijk. ,,We kunnen dus nog niets zeggen over aantallen, laat staan dat we een optie hebben op een locatie. Waar we over nadenken is dat we in elke gemeente een locatie inrichten.”