GGD Zeeland hervat vaccineren zorgmedewerkers

Hulphond Ziva mocht niet mee naar de orthodon­tist: discrimina­tie, vindt Bo

8:00 GOES - Hulphond Ziva is de grote steun en toeverlaat van Bo Hillebrand (19) uit Nieuwdorp. Ze staat haar bij op spannende momenten. Maar toen Bo een tijdje geleden naar de orthodontist moest, werd Ziva geweigerd. ,,Ze zeiden dat ze niet mee mocht vanwege hygiëne. Dat was enorm rot, want juist door haar durf ik dat soort dingen te doen.”