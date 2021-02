GGD Zeeland hervat maandag vaccineren en testen

monnikenwerk Over soep en vastenac­tie

6 februari Woensdag was de coronapersconferentie geen item aan onze ontbijttafel. We hadden het over soep en de vraag of die zich makkelijk vacuüm laat verpakken. Voor een vrouwenclub waar ik deel van uitmaak, ga ik soep koken. Met het oog op de planning en hoeveelheid overweeg ik soep in te vriezen. Ga ik dat doen in bakjes of zakjes? That’s the question, the morning after. Soep koken maakt het mij makkelijker om licht te leven in zware tijden. Bezig zijn met voeding troost mij als maker. Mijn man citeert van internet ervaringen met soep vacumeren. Hilarisch, maar vol risico’s.