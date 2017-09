GGD: Veel eenzaamheid onder Zeeuwse ouderen

Van de Zeeuwse ouderen is 53 procent eenzaam, terwijl dit landelijk gezien 48 procent is. 11 procent van de ouderen zijn zelfs (zeer) ernstig eenzaam te noemen. Dit aantal is hoger dan vier jaar geleden, toen was het nog 9 procent. In absolute aantallen betekent dit een toename van 2.500 ernstig eenzame ouderen in vier jaar tijd.