GGD opent op 1 maart vaccinatiestraat in Middelburg

Alle ogen zijn gericht op de Zeeuwse huisartsen. Zij mogen als eerste gaan prikken

15 februari VLISSINGEN - Alle ogen zijn gericht op de Zeeuwse huisartsen. Want zij mogen als eerste in het land beginnen met vaccineren. Daar zijn ze trots op. Terecht, want het is een belangrijk moment. Maar dat betekent nog niet dat alle Zeeuwse huisartsen deze week al gaan prikken. Sommigen moeten eerst nog zaaltjes, dorpshuizen of zelfs kerken afhuren.