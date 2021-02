GGD: minder besmettingen en minder tests in Zeeland

Goese welzijns­man Jos Bekker vertrekt: ‘Interesse en een luisterend oor werken vaak het best’

31 januari GOES - Hij stond aan de basis van succesvolle initiatieven als de ruilwinkel, buurtbemiddeling en de stadstuin. Maar in de beginjaren was het vooral knokken om het welzijnswerk in Goes op de kaart te krijgen. Nu hij met pensioen gaat, kijkt Jos Bekker terug op dertig mooie en bewogen jaren.