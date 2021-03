GGD: ‘Eind juni heeft iedere Zeeuw van 18 jaar of ouder minstens één prik gehad’

video Oranjefan uit Zierikzee wordt nieuw gezicht Nederlands voetbalelf­tal: ‘Rotgeintje, dacht ik eerst’

30 maart ZIERIKZEE - ‘Ping.’ Op de telefoon van echtgenote Cora komt een berichtje binnen. ,,Een dame van een castingbureau, dat op zoek is naar fanatieke Oranjefans voor een televisie-commercial rond het Europees Kampioenschap”, vertelt Richard Drubbel. ,,Of we contact wilden opnemen? Rotgeintje, dacht ik eerst. Maar we hebben toch maar gebeld. En het was nog serieus ook.”