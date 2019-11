Gezocht: talentvolle jonge Zeeuwse muzikanten voor Popsport

Popsport wordt in Zeeland georganiseerd door Popaanzee, het Zeeuwse platform voor talentontwikkeling in de popmuziek. De deelnemers van Popsport kunnen artistieke en zakelijke workshops volgen, krijgen coaching en kunnen een opname maken in een professionele studio. Het programma wordt in juni afgesloten op het Eindeloos Eiland Festival in Wissenkerke. Daar wordt ook de Zeeuwse winnaar bekendgemaakt. Die muzikant gaat door naar het landelijke traject van Popsport: met persoonlijke coaching, workshops en een opname van een videoclip bij De Basis in Nijmegen. Dit jaar stroomde de band Nameless uit Vlissingen door naar het landelijke traject.