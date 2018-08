Gezocht: fietsenmaker, enige beperking geen bezwaar

Boswach­ters zwemmen ongeoefend Haring­vliet over

7:30 STELLENDAM - In estafette hemelsbreed drie kilometer het Haringvliet over zwemmen. Nagenoeg ongeoefend, grinnikt boswachter Ted Sluijter van Natuurmonumenten over wat hem te wachten staat. ,,Dus we gaan wel zien of ik het haal."