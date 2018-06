Gezin de pineut bij waterschap: heffing mogelijk 120 euro omhoog

Goessche Diep Fondsprijs voor Peter Meininger

16:30 MIDDELBURG - Ecoloog Peter Meininger uit Vlissingen heeft vandaag de Goessche Diep Fondsprijs 2018 ontvangen. Dat gebeurde tijdens de presentatie van de Flora Zeelandica, het nieuwe standaardwerk over de verspreiding van wilde planten in Zeeland. Meininger was de afgelopen drie jaar de spil in het werk aan het nieuwe boek. Commissaris van de koning Han Polman overhandigde de prijs tijdens de boekpresentatie in de filmzaal van het abdijcomplex in Middelburg.