‘Gezamenlijke aanpak drugs op Zeeuwse scholen nodig’

,,De buitenwereld komt naar binnen. Pesten, social media, alcohol en ja, ook drugs. Het is op alle scholen. Daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen”, zegt Klaas Terlage. Hij is bestuursvoorzitter van Scholengroep Pontes (het Goese Lyceum en Pieter Zeeman in Zierikzee). Deze week werden zeven leerlingen van Pontes Pieter Zeeman gestuurd wegens drugsgebruik. Terlage: ,,Scholen denken vaak: als je op die manier in de krant komt, is het niet goed. Wij draaien het om: als je hier tegen optreedt en daar open over bent, geef je een sterk signaal af.”