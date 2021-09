Gewonde bij botsing tussen quad en auto

De Piek eindelijk weer echt Vlissings poppodium

28 september VLISSINGEN - De posters van Tribute to the Nineties, 2000 Motels, Undercover en een eerbetoon aan Vlissingse muzikanten Chris en Guus Sibbald hangen nog in de hal van het Vlissingse poppodium De Piek. Allemaal niet doorgegaan dit voorjaar, maar de komende maanden alle vier alsnog te bezoeken in de Hellebardierstraat.