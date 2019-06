Gewonde bij 6 uurs solexrace in Ovezande

Portret Willem Jansen: ‘Ik zie meteen of iemand een Abba- of Ha­zes-hoofd heeft’

19:00 Willem Jansen heeft al veel dromen waargemaakt. Hij werd door collega’s uitgeroepen tot beste dj van Nederland, draaide voor 20.000 mensen in Ahoy en was de eerste dj op Hrieps, het festival waar hij steevast de afsluitende act is in de feesttent. Toch hoopt de Goesenaar nog altijd op dé grote doorbraak. ,,Je hebt die ene hit nodig. Een plaat die skyhigh gaat.’’