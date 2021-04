Gewichtheffen met je fauteuil - maak van je huis een sportschool in de strijd tegen de coronakilo's

Als er íemand is die weinig met sport of sporten heeft, ben ik het. Oké, tafeltennis vind ik leuk en ook voor andere activiteiten waarbij je tegen een balletje of een shuttle moet meppen ben ik wel te porren, maar in de praktijk komt het er zelden van. Ook houd ik best van zwemmen. In de zomer. In de zee. Naar het zwembad zegt u? Duur! En wat een gedoe. Eigenlijk staat me dat nog het meeste tegen: de moeite die je moet doen óm te gaan sporten. Vaak betekent dat: jezelf van de bank slepen om ergens naartoe te gaan. Een sportschool, een zwembad, een tennisbaan. Spullen pakken. Omkleden. Het kost allemaal zo veel tijd. Bovendien ben je afhankelijk van openingstijden. En ik hou nu eenmaal heel erg van efficiency.