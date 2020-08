Gewapende politie en douane zoeken naar drugs op Panamees schip in Vlissingse haven

Extreme hitte voorbij, maar vandaag mogelijk toch nog 30 graden in Zeeland

7:37 VLISSINGEN - De periode met extreem warm weer is voorbij. Voor het eerst in dagen wordt vandaag in een deel van Zeeland de 30 graden niet gehaald. Toch blijft het de komende dagen wel warm, maar er is aardig wat bewolking en er kunnen regelmatig buien vallen.