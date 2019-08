Gewapend met een verrekijker speuren naar een bruinvis

In Koudekerke zwemmen ze al jaren in zee: ‘In een prachtig, helder zwembad leer je niet omgaan met stroming’

17:37 KOUDEKERKE - Het duurt altijd even voordat landelijke trends in Zeeland worden opgepakt. Maar dat zwemmen in open water een belangrijke vaardigheid is, wisten ze hier allang. Zaterdag krijgen 45 kinderen hun C in Zee-diploma bij bewegingsplein Westduin in Koudekerke.