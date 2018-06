Gevreesde eikenprocessierups duikt op in Koewacht

Traas Ongediertebestrijding is door de bewoner van Koewacht ingeschakeld. Hij verwacht - 'het is een ruwe schatting' - dat het verwijderen hem achthonderd euro zal kosten. Een hoogwerker is nodig. Het weghalen van de rupsennesten is ook specialistisch werk. De bestrijders moeten dichte beschermende kleding dragen. Eén enkele eikenprocessierups heeft 700.000 brandharen die ernstige allergische reacties kunnen veroorzaken.

De eikenprocessierups komt van oorsprong in zuidelijker delen van Europa voor. De eerste meldingen in Nederland dateren van 1991, uit de buurt van het Brabantse Hilvarenbeek. Zes jaar later leek de rups weer te verdwijnen, om vervolgens in heviger mate de kop op te steken. In het oosten van Brabant en het noorden van Limburg zorgt de rups voor de meeste overlast. Het aantal meldingen vanuit Zeeland is (nog) zeer beperkt, blijkt uit een overzicht van Wageningen University and Research (WUR).