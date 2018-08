Gevonden auto in Schelde Rijnkanaal is niet van vermiste Angelique Vis uit 's-Gravenpolder

Dat heeft de politie woensdagmiddag gemeld. Op het Schelde Rijnkanaal zoekt de politie met sonar naar de Suzuki Alto van Vis. Rond kwart over drie werd iets gevonden dat de contouren had van een auto. Duikers zijn direct in het water gegaan om te zien wat het was. Het is inderdaad een auto, maar niet die van Vis. Van wie die wel is en waar die vandaan komt wordt onderzocht.