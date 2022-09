In netuurlijk nie te verheten de kop van Jut. Je mocht drie klappen gee vô ’n kwartje. Dae kreeg je dan ’n brosje of ’n spaale vô. Mâ Koos van der Waarve, die bie Kloôster Bethlehem onder Schaerendieke woonde, ao mâ eêne klap noôdig. Toe dat de baes van ’t spul an’ieuw, zei Koos: Ik wil ’t wè ’s perbeere... in ie sloeg in eêne keer d’n eêlen kop an stikken. Die baes kwaed, mâ jao, Koos was zô staark as ’n beer.