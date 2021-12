Gevlucht uit Syrië, geliefd in Goes: Firas (43) heeft minder geld, maar is gelukkiger dan ooit

Lachend schudt Firas Kiki (43) de Zeeuwse woorden en uitdrukkingen achteloos uit z'n mouw. ‘Hosternokke’, ‘ Mok ok è’, ‘Op d'n diek’. Het mag duidelijk zijn dat de inwoner van Goes z'n draai heeft gevonden in Zeeland. Als opbouwwerker bij welzijnsorganisatie SMWO heeft hij de harten van veel stadsgenoten al veroverd. En dat terwijl hij eigenlijk liever in Zweden had willen uitkomen, toen hij in 2014 vluchtte uit z'n geboorteland Syrië. In het Scandinavische land woonden al familieleden. Maar toen hij eenmaal in Nederland was beland, had hij simpelweg de tijd niet om nog een poging te wagen in Zweden te geraken. ,,Mijn vrouw en kinderen uit Syrië weghalen, dat had prioriteit.’’